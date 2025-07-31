У ЗСУ показали відео збиття російського "Іскандера-К" під час атаки на Київ

Атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами.

Найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, серед яких є дитина. Постраждали понад 130 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.