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ЗСУ показали відео невдалого штурму росіян біля Бахмута

Ілюстративне фото: ЗСУ показали відео невдалого штурму росіян біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові намагались штурмувати позиції ЗСУ неподалік Бахмута. Однак окупанти були ліквідовані за допомогою аеророзвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як зазначили у відомстві, "робота" по росіянах вів оператор безпілотника з 5-ї ОШБр. Він влучно скидав на них боєприпаси, що і завадило штурму окупантів.

"Штурм не вдався: один за одним окупантів, які намагалися штурмувати наші позиції на околицях Бахмуту, "відстрілював" оператор БпЛА з 5-ї ОШБр", - підписано відео.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

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БахмутВійна Росії проти України