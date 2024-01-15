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ВСУ показали видео неудачного штурма россиян возле Бахмута

Иллюстративное фото: ВСУ показали видео неудачного штурма россиян у Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Бахмута. Однако оккупанты были ликвидированы с помощью аэроразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как отметили в ведомстве, "работа" по россиянам вел оператор беспилотника из 5-й ОШБр. Он метко сбрасывал на них боеприпасы, что и помешало штурму оккупантов.

"Штурм не удался: один за другим оккупантов, пытавшихся штурмовать наши позиции в окрестностях Бахмута, "отстреливал" оператор БпЛА из 5-й ОШБр", - подписано видео.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

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БахмутВойна России против Украины