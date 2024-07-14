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У ЗСУ показали яскраве знищення російської САУ "Акація" (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російську САУ "Акація" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у Страткомі, російську САУ знищили бійці 47-ї окремої механізованої бригади. Їхню роботу коригувала 109-а бригада територіальної оборони.

На відео, яке показав Стратком, можна помітити яскравий спалах після того, як українські захисники влучили по ворожій артилерії.

 

Втрати росіян

Нагадаємо, українські захисники продовжують оборонятися від російського вторгнення та завдають ворогові великих втрат.

Учора, 13 липня, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 1320 окупантів. З початку війни ворог втратив 559 090 своїх солдатів.

Також за добу українські захисники знищили 46 ворожих артилерійських систем.

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