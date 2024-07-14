В ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ "Акация" (видео)

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.
Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны.
На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии.
Напомним, украинские защитники продолжают обороняться от российского вторжения и наносят врагу большие потери.
Вчера, 13 июля, бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1320 оккупантов. С начала войны враг всего потерял 559 090 своих солдат.
Также за сутки украинские защитники уничтожили 46 вражеских артиллерийских систем.
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