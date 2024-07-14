RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ "Акация" (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российскую САУ "Акация" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны. 

 

На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии. 

 

Потери россиян

Напомним, украинские защитники продолжают обороняться от российского вторжения и наносят врагу большие потери.

Вчера, 13 июля, бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1320 оккупантов. С начала войны враг всего потерял 559 090 своих солдат.

Также за сутки украинские защитники уничтожили 46 вражеских артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВоенная техникаВойна в Украине