ЗСУ показали роботу українського бойового модуля "Шабля": відео

Українські захисники використовують на фронті дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля". Ці бойові турелі виготовляють в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.

Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" створений компанією Global Dynamics зі Львова. Турель призначена для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет.

Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.

Нагадаємо, "Укроборонпром" повідомив, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Пізніше в "Укроборонпромі" пояснили, що поки боєприпаси виготовляються за кордон, але після війни потужності перенесуть в Україну.

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