ЗСУ показали перше відео зі звільненої Кіндратівки на Сумщині

Так, у мережі оприлюднили перше відео зі звільненого села, зруйнованого наслідками окупації.

На кадрах зафіксоване тіло знищеного російсього військового. Українські захисники підкреслюють, що така доля спіткає кожного, хто прийде з війною на нашу землю.

"Перші кадри зі звільненої Кіндратівки на Сумщині, потрощеної "руськім миром". Росіянин, який відпочиває на відео - чергове нагадування, що станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем, - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Кіндратівки Коваленко додав, що Сили оборони України мають успіхи на Сумському напрямку й продовжують активні дії проти російських військ.

"На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян", - повідомив він.