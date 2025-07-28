ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области

Так, в сети обнародовали первое видео из освобожденного села, разрушенного последствиями оккупации.

На кадрах зафиксировано тело уничтоженного российского военного. Украинские защитники подчеркивают, что такая судьба постигнет каждого, кто придет с войной на нашу землю.

"Первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром". Россиянин, который отдыхает на видео - очередное напоминание, что произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом, - говорится в сообщении.

После освобождения Кондратовки Коваленко добавил, что Силы обороны Украины имеют успехи на Сумском направлении и продолжают активные действия против российских войск.

"На Сумщине Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян", - сообщил он.