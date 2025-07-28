ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области

Силы обороны Украины освободили прифронтовое село Кондратовка в Сумской области и продолжают активные боевые действия против россиян. Военные показали первое видео из освобожденного села.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 225 отдельного штурмового полка и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Так, в сети обнародовали первое видео из освобожденного села, разрушенного последствиями оккупации.
На кадрах зафиксировано тело уничтоженного российского военного. Украинские защитники подчеркивают, что такая судьба постигнет каждого, кто придет с войной на нашу землю.
"Первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром". Россиянин, который отдыхает на видео - очередное напоминание, что произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом, - говорится в сообщении.
После освобождения Кондратовки Коваленко добавил, что Силы обороны Украины имеют успехи на Сумском направлении и продолжают активные действия против российских войск.
"На Сумщине Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян", - сообщил он.
Кондратовка - небольшое село, расположенное в Хотинской громаде Сумского района, примерно в 30 километрах к северо-западу от города Сумы.
В течение двух месяцев населенный пункт находился под контролем российских оккупантов.
Напомним, вчера, 27 июля официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратьевка в Сумской области. Также появилось эпическое видео боев за населенный пункт.
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.
"Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - заявил Зеленский.
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