ЗСУ показали перше відео зі звільненої Кіндратівки на Сумщині
Сили оборони України звільнили прифронтове село Кіндратівка у Сумській області та продовжують активні бойові дії проти росіян. Військові показали перше відео зі звільненого села.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 225 окремого штурмового полку та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Так, у мережі оприлюднили перше відео зі звільненого села, зруйнованого наслідками окупації.
На кадрах зафіксоване тіло знищеного російсього військового. Українські захисники підкреслюють, що така доля спіткає кожного, хто прийде з війною на нашу землю.
"Перші кадри зі звільненої Кіндратівки на Сумщині, потрощеної "руськім миром". Росіянин, який відпочиває на відео - чергове нагадування, що станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем, - йдеться у повідомленні.
Після звільнення Кіндратівки Коваленко додав, що Сили оборони України мають успіхи на Сумському напрямку й продовжують активні дії проти російських військ.
"На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян", - повідомив він.
Що відомо про деокупацію Кіндратівки
Кіндратівка - невелике село, розташоване у Хотінській громаді Сумського району, приблизно за 30 кілометрів на північний захід від міста Суми.
Протягом двох місяців населений пункт перебував під контролем російських окупантів.
ЗСУ повертають Сумську область
Нагадаємо, вчора, 27 липня офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Також з'явилося епічне відео боїв за населений пункт.
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області і відтіснити ворога на даному напрямку.
"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витісняє російські сили", - заявив Зеленський.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.