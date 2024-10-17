У ЗСУ показали кадри удару по полігону, де навчалися російські снайпери

Варто додати, нещодавно у мережі з'явилися кадри ще одного удару по полігону росіян на півдні України. Українські воїни, ймовірно, з РСЗВ HIMARS вдарили по полігону у Запорізькій області.

У момент обстрілу там відбувалися навчання окупаційних військ.

Нагадаємо, українські воїни за останню добу знищили на фронті понад 1400 росіян. Всього Росія з лютого 2022 року втратила вже 674 тисячі загарбників.

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