ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян у Запорізькій області

Українські військові атакували тренувальний полігон російських окупантів. Він знаходився у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Удар був здійснений реактивною артилерією, найімовірніше, РСЗВ HIMARS. ЗСУ вдарили касетними боєприпасами GMLRS M30A1 DPICM. Вони несуть велику кількість попередньо сформованих уламків і здатні ефективно уражати живу силу противника.

Зазначається, що удар відбувся у момент проведення на по полігоні тренувань особового складу.

Видання також зазначає, що російські війська розпочали готувати тренувальні комплекси на тимчасово окупованій частині територій України. Більшість із цих полігонів знаходиться у зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже неодноразово завдавала по них ударів.

Відео з ударом було опубліковане в Telegram-каналі WarLife 18+.