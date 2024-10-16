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ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян у Запорізькій області

Запоріжжя, Середа 16 жовтня 2024 15:37
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ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян у Запорізькій області Фото: ЗСУ вдарили по полігону росіян у Запорізькій області (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові атакували тренувальний полігон російських окупантів. Він знаходився у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Удар був здійснений реактивною артилерією, найімовірніше, РСЗВ HIMARS. ЗСУ вдарили касетними боєприпасами GMLRS M30A1 DPICM. Вони несуть велику кількість попередньо сформованих уламків і здатні ефективно уражати живу силу противника.

Зазначається, що удар відбувся у момент проведення на по полігоні тренувань особового складу.

Видання також зазначає, що російські війська розпочали готувати тренувальні комплекси на тимчасово окупованій частині територій України. Більшість із цих полігонів знаходиться у зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже неодноразово завдавала по них ударів.

Відео з ударом було опубліковане в Telegram-каналі WarLife 18+.

Втрати армії РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російський режим втратив вже майже 673 тисячі солдатів. Лише за останню добу українські воїни знищили 1450 загарбників.

Росія намагається приховати втрати своєї армії. Російські опозиційні ЗМІ встановили, що серед ворожих втрат багато представників офіцерського складу. Це призводить до проблем в управлінні.

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