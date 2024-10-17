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У ЗСУ показали кадри удару по полігону, де навчалися російські снайпери

Україна , Четвер 17 жовтня 2024 10:22
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У ЗСУ показали кадри удару по полігону, де навчалися російські снайпери Фото: ЗСУ вдарили по полігону, де готували російських снайперів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові вдарили по полігону, де перебували російські солдати. На полігоні проходили навчання снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Захід".

Удару завдали бійці 128 гірсько-штурмової бригади та бригади "Чорний ліс". Захисники вдарили по полігону російських окупантів на півдні України.

Внаслідок атаки ЗСУ знищили солдат російської армії, які проходили навчання на снайперів.

Варто додати, нещодавно у мережі з'явилися кадри ще одного удару по полігону росіян на півдні України. Українські воїни, ймовірно, з РСЗВ HIMARS вдарили по полігону у Запорізькій області.

У момент обстрілу там відбувалися навчання окупаційних військ.

Нагадаємо, українські воїни за останню добу знищили на фронті понад 1400 росіян. Всього Росія з лютого 2022 року втратила вже 674 тисячі загарбників.

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