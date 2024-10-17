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В ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы

Украина , Четверг 17 октября 2024 10:22
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В ВСУ показали кадры удара по полигону, где обучались российские снайперы Фото: ВСУ ударили по полигону, где готовили российских снайперов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ударили по полигону, где находились российские солдаты. На полигоне проходили учения снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Запад".

Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес". Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.

В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.

Стоит добавить, что недавно в сети появились кадры еще одного удара по полигону россиян на юге Украины. Украинские воины, вероятно, из РСЗО HIMARS ударили по полигону в Запорожской области.

В момент обстрела там проходили учения оккупационных войск.

Напомним, украинские воины за последние сутки уничтожили на фронте более 1400 россиян. Всего Россия с февраля 2022 года потеряла уже 674 тысяч захватчиков.

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