ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів у Харківській області (відео)
У Харківській області українські бійці уразили БТР, п'ять вантажівок, дві гармати та легкове авто окупантів. Роботу FPV-дронів зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, пілоти FPV-дронів 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.
У результаті бойової роботи було уражено: "Урал", п'ять вантажівок, дві гармати, БТР та легкове авто.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 907 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Також сьогодні повідомлялося, що українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.
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