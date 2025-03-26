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ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів у Харківській області (відео)

Харківська область, Середа 26 березня 2025 19:44
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ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів у Харківській області (відео) Фото: ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області українські бійці уразили БТР, п'ять вантажівок, дві гармати та легкове авто окупантів. Роботу FPV-дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як повідомляється, пілоти FPV-дронів 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.

У результаті бойової роботи було уражено: "Урал", п'ять вантажівок, дві гармати, БТР та легкове авто.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 907 тисяч окупантів.

Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Також сьогодні повідомлялося, що українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.

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