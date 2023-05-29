UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ показали, як знищують окупантів і ворожу техніку (відео)

Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці зафіксували на відео удари по позиціях окупантів і ворожій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Не буде їм спокою на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців".

На відео можна побачити удари ЗСУ по окупантах та по ворожій техніці. Частина росіян була ліквідована внаслідок влучних потраплянь українських снарядів та мін.

Втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога. Загалом військові знищили близько 207 030 росіян.

У Росії журналісти за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні