ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику (видео)

"Не будет им покоя на нашей земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев".

На видео можно увидеть удары ВСУ по оккупантам и по вражеской технике. Часть россиян была ликвидирована в результате точных попаданий украинских снарядов и мин.

Потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 430 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники и дронов врага. В общей сложности военные уничтожили около 207 030 россиян.

В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине.