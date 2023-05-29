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ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику (видео)

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 19:15
ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику (видео) Фото: Военные ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие зафиксировали на видео удары по позициям оккупантов и вражеской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Не будет им покоя на нашей земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев".

На видео можно увидеть удары ВСУ по оккупантам и по вражеской технике. Часть россиян была ликвидирована в результате точных попаданий украинских снарядов и мин.

Потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 430 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники и дронов врага. В общей сложности военные уничтожили около 207 030 россиян.

В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине.

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