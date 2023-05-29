ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику (видео)
Украинские военнослужащие зафиксировали на видео удары по позициям оккупантов и вражеской технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Не будет им покоя на нашей земле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев".
На видео можно увидеть удары ВСУ по оккупантам и по вражеской технике. Часть россиян была ликвидирована в результате точных попаданий украинских снарядов и мин.
Потери России
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 430 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники и дронов врага. В общей сложности военные уничтожили около 207 030 россиян.
В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине.
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