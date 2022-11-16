ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ показали, как сбили ночью российскую крылатую ракету (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 02:00
ВСУ показали, как сбили ночью российскую крылатую ракету (видео) ЗРК С-300 (Фото: Юрий Бирюков)
Автор: Ростислав Шаправский

Украинская ПВО отлично отработала 15 ноября во время массированного ракетного обстрела со стороны России. Видео попадания в одну из вражеских ракет опубликовали военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Работает ПВО! С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбивает вражескую крылатую ракету!" – говорится на подписи к видео. При этом не указано, в каком именно регионе в данном случае удалось сбить вражеское "крылатое" оружие.

Напомним, как ранее сообщали в Воздушных силах ВСУ, за вчера украинским военным удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

Всего за вторник, 15 ноября, враг выпустил по Украине до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли