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ЗСУ показали, як відновлюють гаубиці М777 (відео)

Фото: гаубиці М777 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України показали, як відбувається процес відновлення американських гаубиць М777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил логістики ЗСУ.

За даними ЗСУ, в одній із військових частин Командування сил логістики ЗСУ проводиться відновлення гаубиць М777 калібру 155 міліметрів.

 

"Серед технологій, що застосовують фахівці з ремонту за напрямком діяльності, зварювання титанових поверхонь пошкоджених артилерійських систем", - повідомили війькові.

Що відомо про гаубиці М777

Зазначимо, що гаубиця М777 має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Українські військові пояснювали, що такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.

У Міноборони повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні проти російських окупантів. А президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що хоче відкрити в Україні завод виробника танків Challenger та гармат М777.

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