RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали, как восстанавливают гаубицы М777 (видео)

Фото: гаубицы М777 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали, как происходит процесс восстановления американских гаубиц М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Сил логистики ВСУ.

По данным ВСУ, в одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ производится восстановление гаубиц М777 калибра 155 миллиметров.

"Среди технологий, применяемых специалистами по ремонту по направлению деятельности, сварка титановых поверхностей поврежденных артиллерийских систем", - сообщили военные.

Что известно о гаубице М777

Отметим, что гаубица М777 имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Украинские военные объясняли, что такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

В Минобороны сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне против российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет открыть в Украине завод производителя танков Challenger и пушек М777.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины