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У ЗСУ показали, як українські солдати знищують окупантів на Bradley (відео)

Фото: БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові використовують бойові машини піхоти Bradley для знищення росіян на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як зазначають у ЗСУ, Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті.

Противник атакує позиції українських військ, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Все це за підтримки авіації, також безперервно працює й ворожа артилерія.

Тим часом бійці 47 окремої механізованої бригади стримують окупантів, у тому числі й завдяки американській техніці. Та роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат.

Втрати Росії в Україні

Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 1520 російських солдатів, а також 30 ББМ, 27 артсистем, 19 танків та іншу техніку ворога..

З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають 488 460 окупантів.

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