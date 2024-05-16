Понад 1500 окупантів та 19 танків: Генштаб оновив втрати РФ на війні в Україні

Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 1520 російських солдатів, а також 30 ББМ, 27 артсистем і 19 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські військові продовжують спроби наступу в Харківській області. На деяких напрямках окупанти мали певні тактичні успіхи.

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