Понад 1500 окупантів та 19 танків: Генштаб оновив втрати РФ на війні в Україні
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Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 1520 російських солдатів, а також 30 ББМ, 27 артсистем і 19 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу близько 488460 (+1520) осіб;
- танків - 7529 (+19) од;
- бойових броньованих машин - 14538 (+30) од;
- артилерійських систем - 12565 (+27) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10028 (+13);
- крилаті ракети - 2200 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17048 (+93) од;
- спеціальна техніка - 2062 (+1).
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські військові продовжують спроби наступу в Харківській області. На деяких напрямках окупанти мали певні тактичні успіхи.
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