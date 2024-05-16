В ВСУ показали, как украинские солдаты уничтожают окупантов на Bradley (видео)

Как отмечают в ВСУ, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

Противник атакует позиции украинских войск, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.

Тем временем бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. Но делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери.