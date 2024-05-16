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В ВСУ показали, как украинские солдаты уничтожают окупантов на Bradley (видео)

Фото: БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные используют боевые машины пехоты Bradley для уничтожения россиян на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как отмечают в ВСУ, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

Противник атакует позиции украинских войск, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.

Тем временем бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. Но делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Потери России в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 1520 российских солдат, а также 30 ББМ, 27 артсистем, 19 танков и другую технику врага.

С начала полномасштабного вторжения утраты российской армии ориентировочно составляют 488 460 оккупантов.

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