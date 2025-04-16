У ЗСУ показали, як РФ відправляє поранених окупантів на "штурм" з милицями

Нагадаємо, що поранених російських солдатів відправляють на лінію вогню під час "м'ясних штурмів". Українська армія повідомляла про захоплення в полон росіян, які вже страждають від ран, отриманих у попередніх атаках.

Крім того, в мережі активно ширили відео того, як російські окупаційні війська відправляють в атаку поранених бійців на милицях.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що таким чином противник намагається виявити вогневі позиції Сил оборони.

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