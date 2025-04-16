В ВСУ показали, как РФ отправляет раненых оккупантов на "штурм" с костылями

На фронте на Покровском направлении украинские аэроразведчики зафиксировали очередной шокирующий эпизод: враг бросает в штурм даже раненых бойцов.

Как сообщают в ОСУВ "Хортица", один из оккупантов, опираясь на палку, пытался приблизиться к позициям ВСУ.

Подобные случаи становятся все более частыми - в объективы беспилотников попадают бойцы противника с самодельными костылями или хромые, которые, несмотря на травмы, идут в сторону украинских укреплений.

"Ими движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и надежда на украинский плен", - отмечается в сообщении.