Кремль відправляє поранених окупантів на милицях на "м'ясні штурми", - The Telegraph
Поранених російських солдатів знову відправляють на лінію вогню під час "м'ясних штурмів". Українська армія повідомляє про захоплення в полон росіян, які вже страждають від ран, отриманих у попередніх атаках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Російським окупантам надають мінімальну медичну допомогу, перш ніж знову відправити в бій. Така тактика демонструє явну зневагу до піхотинців, оскільки російські командири кидають тисячі людей на передову в повільному і виснажливому літньому наступі.
Деякі росіяни були захоплені в полон, коли вони поверталися на поле бою на милицях.
Деякі поранені загарбники записали відео, на якому вони благають своїх начальників про належне лікування, оскільки отримують наказ повернутися в бій. Один солдат, який потрапив в український полон, вів бронетранспортер із закривавленими ганчірками над пораненим оком.
М'ясні штурмові загони часто складаються з піхотинців, звільнених в'язнів і калік. Багато з них просто захищають наступну хвилю солдатів у рамках тактики, спрямованої на відволікання і придушення України, а також на поступове завоювання територій.
Українські солдати розповіли, що це "нормальна практика" - бачити поранених, які хитаються під час бою, і що українські військовополонені використовуються Росією як живий щит.
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни, окупанти зосередили свої сили для проведення наступу в районі населеного пункту Глибоке у Харківській області. У районі міста Вовчанськ ворог готує десантно-штурмові групи для подальшого настання.
14 липня на фронті зафіксували понад 100 бойових зіткнень. При цьому на Покровському напрямі українські військові відбили 41 атаку росіян.
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