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У ЗСУ показали, як проходила операція зі звільнення Херсона (відео)

Фото: у ЗСУ показали, як проходила операція зі звільнення Херсона (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Збройних силах України показали, як військові 63 окремої механізованої бригади звільняли українську територію на шляху до Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"У певний час бригада приступила до виконання завдань у Миколаївській області. Ми довго до цього йшли і нарешті ми в Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Херсон окупували з 2 березня 2022 року. Операція щодо його звільнення розпочалася у вересні.

Вже 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Сьогодні у Херсоні відбулася офіційна церемонія підняття державного прапора. На ній був присутній президент Володимир Зеленський.

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