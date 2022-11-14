В ВСУ показали, как проходила операция по освобождению Херсона (видео)

В Вооруженных силах Украины показали, как военные 63-й отдельной механизированной бригады освобождали украинскую территорию на пути к Херсону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"В определенное время бригада приступила к выполнению заданий в Николаевской области. Мы долго к этому шли и наконец-то мы в Херсоне", - говорится в сообщении.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года. Операция по его освобождению началась в сентябре.

Уже 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Сегодня в Херсоне состоялась официальная церемония поднятия государственного флаг. На ней присутствовал президент Владимир Зеленский.

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