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В ЗСУ показали, як "приземлили" ракету на півдні під час останнього обстрілу

Фото: в ЗСУ показали, як "приземлили" ракету на півдні під час останнього обстрілу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора 9 березня, російські окупанти вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Наші воїни продемонстрували процес збиття ворожої ракети на півдні країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

"Ось так воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету у небі на півдні країни 9 березня 2023 року", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 9 березня, вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

Також нещодавно наші воїни продемонстрували ефективну роботу дронів, які, при успішних операціях, зменшують бажання у ворога наступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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