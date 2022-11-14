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ЗСУ показали, як ліквідовували окупантів під час звільнення Херсонської області

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 21:35
ЗСУ показали, як ліквідовували окупантів під час звільнення Херсонської області Фото: ЗСУ показали, як ліквідовували окупантів під час звільнення Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові мінометним вогнем знищили взводний опорний пункт окупантів у Херсонській області. Це відбувалось під час активної фази по звільненню правобережної частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС ЗС України.

"Те кулеметне "гніздо" окупантського ВОПу дошкуляло нашим військовим, тож морпіхи вогнем 120 мм калібру просто спалили ворожі позиції", - йдеться у повідомленні.

Військові вдало атакували позиції ворога під час контрнаступальної операції ЗСУ у Херсонській області.

Як зазначається, це була робота мінометників 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, мобілізовані росіяни, яких перекидають на фронт, мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зараз настає вирішальний період війни.

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