ЗСУ показали, як на фронті працює британський радар ARTHUR (відео)

На озброєння ЗСУ надійшов британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR. Його отримала 15 окрема бригада артилерійської розвідки, техніка вже працює на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Підрозділи 15 окремої бригади артилерійської розвідки ЗС України успішно застосовують на фронті іноземні засоби розвідки", - йдеться в повідомленні.
ARTHUR (MAMBA) - це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають “мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою” (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA).
Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).
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