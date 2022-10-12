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ЗСУ показали, як на фронті працює британський радар ARTHUR (відео)

Фото: британський радар ARTHUR (прес-група Об'єднаних сил)
Автор: Наталія Гурковська

На озброєння ЗСУ надійшов британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR. Його отримала 15 окрема бригада артилерійської розвідки, техніка вже працює на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Підрозділи 15 окремої бригади артилерійської розвідки ЗС України успішно застосовують на фронті іноземні засоби розвідки", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про британський контрбатарейний радар ARTHUR

ARTHUR (MAMBA) - це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають “мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою” (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA).

Технічні характеристики ARTHUR

  • мобільний радар С-діапазону з пасивною фазованою антенною решіткою призначений для виявлення ворожої польової артилерії і був розроблений як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії;
  • радарний комплекс змонтований на шасі гусеничного всюдиходу Bandvagn 206, розробленого компанією Hägglunds (тепер частина британської BAE Systems Platforms & Services);
  • може вираховувати місцезнаходження ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км з круговою вірогідною похибкою 0,35%;
  • заснований на тій же технології, що й радар Saab Giraffe;
  • може одночасно сканувати до 100 цілей за хвилину, а також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

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