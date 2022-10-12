RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали, как на фронте работает британский радар ARTHUR (видео)

Фото: британский радар ARTHUR (пресс-группа Объединенных сил)
Автор: Наталия Гурковская

На вооружение ВСУ поступил британский радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR. Его получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки, техника уже работает на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Подразделения 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВС Украины успешно применяют на фронте иностранные средства разведки", - говорится в сообщении.

Что известно о британском контрбатарейном радаре ARTHUR

ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя" (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA).

Технические характеристики ARTHUR

  • мобильный радар С-диапазона с пассивной фазированной антенной решеткой предназначен для обнаружения вражеской полевой артиллерии и был разработан как основной элемент сенсорной системы противодействия батареям на уровне бригады или дивизии;
  • радарный комплекс смонтирован на шасси гусеничного вездехода Bandvagn 206, разработанного компанией Hägglunds (теперь часть британской BAE Systems Platforms & Services);
  • может вычислять местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%;
  • основан на той же технологии, что и радар Saab Giraffe;
  • может одновременно сканировать до 100 целей в минуту, а также отслеживать полет снарядов и вычислять точки попадания для корректировки собственной артиллерии.

Как сообщалось, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине