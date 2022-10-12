ВСУ показали, как на фронте работает британский радар ARTHUR (видео)

На вооружение ВСУ поступил британский радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR. Его получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки, техника уже работает на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Подразделения 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВС Украины успешно применяют на фронте иностранные средства разведки", - говорится в сообщении.
ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя" (mobile artillery monitoring battlefield asset - MAMBA).
Как сообщалось, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).
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