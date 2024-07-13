ЗСУ подвійним ударом знищили російський "танк-черепаху" на півдні (відео)

Українські військові знищили російський танк Т-62 на півдні. "Танк-черепаха" згорів після подвійного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Російські окупанти свято вірять, що якщо приварити поверх танку захисну конструкцію типу "мангал", то це дасть гарантований захист від дронів", - йдеться у повідомленні. Але оператори групи SkyForce 108-ї бригади ТрО, влучно доводять, що то є зовсім не так. "Подвійним ураженням ворожий Т-62 спалено вщент", - зазначають військові.