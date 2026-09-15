ЗСУ з початку року "мінуснули" 300 тисяч окупантів: саме стільки РФ планує мобілізувати

Від початку 2026 року російська армія втратила в Україні понад 300 тисяч солдатів убитими та пораненими. Такий масштаб втрат співмірний із чисельністю майже 150 мотострілецьких полків ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що з початку року армія країни-агресорки втратила 301 030 солдатів вбитими та пораненими.

"Для розуміння масштабу: це чисельність, співмірна з особовим складом майже 150 мотострілецьких полків за умовної чисельності одного полку близько 2 тисяч військовослужбовців", - йдеться у заяві.

У Генштабі наголосили, що такі значні втрати противника стали результатом ефективної бойової роботи всіх складових Сил оборони України.

Найбільших втрат цього року росіяни зазнали упродовж трьох літніх місяців. Загалом за літо Сили оборони знешкодили 124 170 військовослужбовців РФ:

у червні - 39 290 осіб;

у липні - 42 860 осіб;

у серпні - 42 020 осіб.

Високі показники втрат ворога утримуються і цього місяця - станом на ранок 15 вересня російські окупанти втратили вже 20 360 осіб.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення "виборів" до Держдуми РФ Україна очікує нової динаміки, зокрема можливої мобілізації щонайменше 300 тисяч російських солдатів.

Глава держави повідомив, що російська інфраструктура вже підготовлена до її проведення, однак формат мобілізації - прихований чи відкритий - поки невідомий.