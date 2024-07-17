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ЗСУ почали впроваджувати комплексну програму для збереження життя військовослужбовців, - Генштаб

Ілюстративне фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Збройних силах України завершили розробку й почали впроваджувати комплексну програму дій "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що це було дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, а допомагали у розробці волонтери та громадські діячі.

Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особлива увага буде приділена:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  • підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  • забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Одним з важливих аспектів реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже саме на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

"Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні. Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України", - написали в Генштабі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони незабаром розпочне бета-тест застосунку "Армія+", який призначений для військових.

Детальніше про застосунок - за посиланням.

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