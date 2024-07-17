ВСУ начали внедрять комплексную программу для сохранения жизни военнослужащих, - Генштаб

В Вооруженных силах Украины завершили разработку и начали внедрять комплексную программу действий "Сохранение жизни военнослужащих".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Это было поручением главнокомандующего Александра Сырского, а помогали в разработке волонтеры и общественные деятели.
Программа "Сохранение жизни военнослужащих" - универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов.
Особое внимание будет уделено:
Одним из важных аспектов реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь именно на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.
"Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самая важная. Позицию можно вернуть, жизнь - нет. Работа над практическим воплощением программы будет продолжаться под личным контролем Главнокомандующего ВС Украины", - написали в Генштабе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+", предназначенного для военных.
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