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ВСУ начали внедрять комплексную программу для сохранения жизни военнослужащих, - Генштаб

Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Вооруженных силах Украины завершили разработку и начали внедрять комплексную программу действий "Сохранение жизни военнослужащих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Это было поручением главнокомандующего Александра Сырского, а помогали в разработке волонтеры и общественные деятели.

Программа "Сохранение жизни военнослужащих" - универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов.

Особое внимание будет уделено:

  • усовершенствованию подготовки украинских защитников;
  • повышению качества их обучения;
  • улучшению предоставления медицинской помощи на всех этапах;
  • обеспечению отдыха личного состава, выполняющего боевые задания и ряд других мероприятий.

Одним из важных аспектов реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь именно на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.

"Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самая важная. Позицию можно вернуть, жизнь - нет. Работа над практическим воплощением программы будет продолжаться под личным контролем Главнокомандующего ВС Украины", - написали в Генштабе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+", предназначенного для военных.

Подробнее о приложении - по ссылке .

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