ЗСУ почали "формувати" операції для контрнаступу, - CNN

Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських окупаційних військ, розповіли високопоставлені військовий представник США та західний чиновник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У публікації зазначається, що формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, що здійснюється для підготовки поля бою для наступаючих сил. Таку тактику перед спільними операціями називають стандартною.
Також зазначається, що коли минулого року українські захисники розпочали контрнаступ у Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, окрім ударів із застосуванням HIMARS, і повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.
Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть продовжуватися протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина будь-якого запланованого настання ЗСУ.
Тим часом операції з формування також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику, йдеться в матеріалі.
Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чому ЗСУ не поспішають із наступом. Глава держави зазначив, що військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що перед цим президент відповів на запитання, чи вдасться ЗСУ повністю відновити суверенітет України після контрнаступу.
Додамо, що за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, не можна думати про майбутній контрнаступ як про останній.
А секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що остаточних рішень щодо термінів та напрямів контрнаступу ще не затверджено.
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