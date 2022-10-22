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ЗСУ на півдні знищили три склади з боєприпасами окупантів

Фото: ЗСУ на півдні знищили три склади з боєприпасами окупантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На півдні українські військові завдали по ворожих позиціях ударів з неба та землі, зокрема у Бериславському, Баштанському та Каховському районах. ЗСУ знищили склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нещодавно звільненими населеними пунктами на правому березі Дніпра ворог застосував дрон-камікадзе типу "SHAHED-136" і завдав ракетного удару зенітно-ракетної системи С-300. Без людських втрат.

Нову Кам'янку та Трифонівку ворог атакував вертольотами тричі, ще 5 вертолітних ударів завдав по позиціях ЗСУ, двічі залучив штурмову авіацію, один зі штурмовиків уражений українським зенітним ракетним підрозділом.

Також зенітники збили ворожого безпілотника-розвідника типу "Орлан-10".

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 220 вогневих завдань. Втрати ворога становлять: 17 загарбників, реактивну систему залпового вогню "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та 3 склади боєприпасів у Бериславському районі. Крім того, пошкоджено ще 6 броньованих ворожих автомобілів та 2 міномети.

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі збільшилося до 10 одиниць. При цьому в його складі 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".

Раніше в Генштабі пояснили, чому Путін так прагне утримати південний напрямок. Повідомляється, що південний напрямок - Херсон, Запоріжжя та Миколаїв - має стратегічне значення.

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