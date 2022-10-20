У Генштабі пояснили, чому Путін так прагне утримати південний напрямок
Південний напрямок України має стратегічне значення для режиму Володимира Путіна, тому РФ так прагне утримати його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.
"Для режиму (президента РФ Володимира - ред.) Путіна південний напрямок - Херсон, Запоріжжя та Миколаїв - має стратегічне значення з точки зору збереження сухопутного коридору до Криму та водозабезпечення півострова", - зазначив він.
Крім того, за словами Громова, південний фронт може сприяти створенню плацдарму для захоплення Росією Миколаївської та Одеської областей та позбавлення України статусу морської держави.
Також Путін прагне прокласти сухопутний коридор до Придністров'я.
Нагадаємо, російські окупанти на тиждень закривають в'їзд у Херсонську область нібито через "напружену ситуацію".
Тим часом українська влада закликає жителів Херсона підготувати укриття на випадок російських провокацій.
На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку область або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних битв.
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