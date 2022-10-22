ВСУ на юге уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов

По недавно освобожденным населенным пунктам на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа "SHAHED-136" и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300. Без человеческих потерь.

Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям ВСУ, дважды задействовал штурмовую авиацию, один из штурмовиков поражен украинским зенитным ракетным подразделением.

Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач. Потери врага составляют: 17 захватчиков, реактивную систему залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы авто-бронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Кроме того, повреждены еще 6 бронированных вражеских автомобилей и 2 миномета.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".