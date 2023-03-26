ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

Українські військові знищили спостережний пункт російських окупантів на півдні. Внаслідок бойової роботи захисників знищено 8 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.
"За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано 8 рашистів", -тйдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що інші результати дорозвідуються.
Нагадаємо, українські захисники за останню добу знищили 660 окупантів та 15 танків ворога.
Крім того, прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили позицію окупантів у Луганській області.
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