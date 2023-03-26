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ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов

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Украина, Воскресенье 26 марта 2023 15:13
ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов Фото: ВСУ уничтожили наблюдательный пункт окупантов на юге
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на юге. В результате боевой работы защитников уничтожено 8 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook.

"По подтвержденным данным уничтожены вражеский наблюдательный пункт и инженерная техника, демилитаризированы 8 рашистов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что другие результаты разведываются.

Напомним, украинские защитники за последние сутки уничтожили 660 оккупантов и 15 танков врага.

Кроме того, пограничники показали, как вместе с артиллеристами уничтожили позицию оккупантов в Луганской области.

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