ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов

Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на юге. В результате боевой работы защитников уничтожено 8 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook.

"По подтвержденным данным уничтожены вражеский наблюдательный пункт и инженерная техника, демилитаризированы 8 рашистов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что другие результаты разведываются.

Напомним, украинские защитники за последние сутки уничтожили 660 оккупантов и 15 танков врага.

Кроме того, пограничники показали, как вместе с артиллеристами уничтожили позицию оккупантов в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .