ЗСУ на півдні знищили російську ракету X-59/X-69 та чотири безпілотники

Так, 1 травня протиповітряна оборона півдня України знищила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 над Миколаївською областю.

При цьому два ударні безпілотники Shahed-136/131 та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" знищили в Одеській області.

Крім того, зранку 2 травня у Миколаївській області українські військові знищили ще один "Орлан-10".

Ракета Х-59

Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це керована авіаційна ракета, розроблена в СРСР в першій половині 1980-х років. Ця ракета призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти. Вона може бути встановлена на військові літаки, такі як Су-24, Су-25 та інші.

Ракета Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами і системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілям. Вона може бути зброєю важкої категорії, здатною впоратися з різноманітними оборонними спорудами.

Орлан-10

Багатофункціональний безпілотний комплекс (БПЛА) російської розробки, призначений для ведення повітряної розвідки, цілевказівки і радіоелектронної боротьби.

Shahed-136/131

Баражувальні боєприпаси (БПЛА) іранського виробництва, також відомі як "дрони-камікадзе". Вони мають трикутне крило та однаковий двигун. Обидва БПЛА використовують бойову частину для ураження цілі під час зіткнення. Управління здійснюється з наземної станції.