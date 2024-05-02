ВСУ на юге уничтожили российскую ракету X-59/X-69 и четыре беспилотника

Так, 1 мая противовоздушная оборона юга Украины уничтожила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 над Николаевской областью.

При этом два ударных беспилотника Shahed-136/131 и российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" уничтожили в Одесской области.

Кроме того, утром 2 мая в Николаевской области украинские военные уничтожили еще один "Орлан-10".

Ракета Х-59

Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это управляемая авиационная ракета, разработанная в СССР в первой половине 1980-х годов. Эта ракета предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты. Она может быть установлена на военные самолеты, такие как Су-24, Су-25 и другие.

Ракета Х-59 имеет небольшие габариты, но при этом оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям. Она может быть оружием тяжелой категории, способным справиться с разнообразными оборонительными сооружениями.

Орлан-10

Многофункциональный беспилотный комплекс (БПЛА) российской разработки, предназначенный для ведения воздушной разведки, целеуказания и радиоэлектронной борьбы.

Shahed-136/131

Баражувальные боеприпасы (БПЛА) иранского производства, также известные как "дроны-камикадзе". Они имеют треугольное крыло и одинаковый двигатель. Оба БПЛА используют боевую часть для поражения цели во время столкновения. Управление осуществляется с наземной станции.