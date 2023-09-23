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ЗСУ на півдні знищили два російські безпілотники

Ілюстративне фото (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові в черговий раз знищили російські безпілотники, які проводили розвідку на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони півдня в Telegram.

Подія трапилася сьогодні у Миколаївській області. 

"У Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні  БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні. 

Атаки дронами

Російські окупанти постійно вдаються до обстрілів України до допомогою безпілотників.

Зокрема, вночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп "Шахедів" по території України. Їх запускали з Курської та Бєлгородської областей РФ. Однією з цілей ворога стала Полтавська область.

Тоді росіяни випустили 24 БПЛА ударного типу, 17 з яких збила українська ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Збройні сили УкраїниМиколаївська областьВійна Росії проти України