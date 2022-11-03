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ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом

Фото: ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії Півдня виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару зі скупчення живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зокрема, було знищено 8 окупантів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами (у Баштанському та Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пальним. мастильними запасами ворожої армії.

Крім того, було пошкоджено 1 танк, 5 одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град" і гаубиця Д-20, що буксирується.

Також повідомляється, що корабельне угруповання окупантів у Чорному морі зараз налічує 7 кораблів, серед яких 1 бдк та 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Нагадаємо, 31 жовтня сили ППО впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ.

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