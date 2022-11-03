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ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами и несколько цистерн с топливом

Фото: ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Юга выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В частности, было уничтожено 8 оккупантов, 2 танка, реактивную систему залпового огня "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц авто-бронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, был поврежден 1 танк, 5 единиц авто-бронетехники, реактивная система залпового огня "Град" и буксируемая гаубица Д-20.

Также сообщается, что корабельная группировка оккупантов в Черном море сейчас насчитывает 7 кораблей, среди которых 1 бдк и 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.

Напомним, 31 октября силы ПВО справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ.

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