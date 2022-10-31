Ігнат про роботу ППО: сьогодні безпрецедентно класний результат, але треба повністю оновлювати

Представник Повітряних сил назвав неймовірно високим відсоток збиття російських ракет під час атаки 31 жовтня. За його словами, запорукою успіху сил ППО стали більший досвід, розвідка та трохи удачі.

"Так, були і 100-відсоткові результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із восьми збивали, 9 із 12-ти. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі – засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи", – пояснив Ігнат.

Водночас речник командування Повітряних сил впевнений, що хороший результат 31 жовтня не скасовує необхідності посилення ППО. Радянські зразки повинні замінити сучасні види.

"Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами", – додав він.

Вранці 31 жовтня сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні випущених Росією. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації у районі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).