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ЗСУ на півдні знищили ангар зі скупченням ворожої техніки

Фото: ЗСУ на півдні знищили ангар зі скупченням ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 27 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння загарбників.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 130 вогневих завдань. Втрати РФ склали:

  • 44 солдати;
  • танк;
  • два міномети;
  • 3 одиниці авто-бронетехніки.

"У Бериславському районі утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога", - розповіли в ОК "Південь".

Окрім цього, стало відомо про підтвердження результативного попереднього влучання по понтонній переправі з військовою технікою окупантів.

Нагадаємо, вранці четверга, 27 жовтня, за 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак і гелікоптер.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України