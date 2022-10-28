ЗСУ на півдні знищили ангар зі скупченням ворожої техніки

Збройні сили України продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 27 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння загарбників.
Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 130 вогневих завдань. Втрати РФ склали:
"У Бериславському районі утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога", - розповіли в ОК "Південь".
Окрім цього, стало відомо про підтвердження результативного попереднього влучання по понтонній переправі з військовою технікою окупантів.
Нагадаємо, вранці четверга, 27 жовтня, за 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак і гелікоптер.
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