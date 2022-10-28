Фото: ЗСУ на півдні знищили ангар зі скупченням ворожої техніки (Getty Images)

Збройні сили України продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 27 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння загарбників. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 130 вогневих завдань. Втрати РФ склали: 44 солдати;

танк;

два міномети;

3 одиниці авто-бронетехніки. "У Бериславському районі утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога", - розповіли в ОК "Південь". Окрім цього, стало відомо про підтвердження результативного попереднього влучання по понтонній переправі з військовою технікою окупантів.